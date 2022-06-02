Rizeli çay üreticisinden Selçuk Bayraktar'a ilginç çağrı | Video

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Rizeli çay üreticisi Türkiye'nin ilk yerli üretim İHA-SİHA sistemlerini yapan Selçuk Bayraktar'dan çay toplama makinesi yapmasını istedi.
Mehmet Tüysüz, "Tulum sanatçısıyım. Tulumdan parayı bulamadık. Geldik memlekete çay topluyoruz. 45 senedir bu makaslarla çay topluyoruz. Sevgili Selçuk Bayraktar sana sesleniyorum. Bu ilkel makaslardan kurtar bizi. Artık yorulduk kollarımız tutmuyor. 150 kilo çay topluyorum bu makasla. Sen bir makine yapsan belki de senin makineyle 500 kilo çay toplayacağız. İHA yaptın, SİHA yaptın, helikopter yaptın, uçak yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun biraz da bizi gör. Bide Rizeli'yi gör" çağrısında bulundu.