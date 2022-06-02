Video Yaşam Rizeli çay üreticisinden Selçuk Bayraktar'a ilginç çağrı | Video
Rizeli çay üreticisinden Selçuk Bayraktar'a ilginç çağrı | Video

Rizeli çay üreticisinden Selçuk Bayraktar'a ilginç çağrı | Video

02.06.2022 | 10:46

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Rizeli çay üreticisi Türkiye'nin ilk yerli üretim İHA-SİHA sistemlerini yapan Selçuk Bayraktar'dan çay toplama makinesi yapmasını istedi.

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Rizeli çay müstahsili 52 yaşındaki Mehmet Tüysüz, 45 yıldır ilkel makaslarla çay topladıkları için kollarının artık ağrıdığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da damadı olan Selçuk Bayraktar'ın kendilerine bu konuda yardımcı olmasını ve çay makaslarının yerine çay toplama makineleri yapmasını istedi.

Mehmet Tüysüz, "Tulum sanatçısıyım. Tulumdan parayı bulamadık. Geldik memlekete çay topluyoruz. 45 senedir bu makaslarla çay topluyoruz. Sevgili Selçuk Bayraktar sana sesleniyorum. Bu ilkel makaslardan kurtar bizi. Artık yorulduk kollarımız tutmuyor. 150 kilo çay topluyorum bu makasla. Sen bir makine yapsan belki de senin makineyle 500 kilo çay toplayacağız. İHA yaptın, SİHA yaptın, helikopter yaptın, uçak yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun biraz da bizi gör. Bide Rizeli'yi gör" çağrısında bulundu.

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