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OTOMATİK OYNAT
34:28
22 Ekim Cuma gününe dikkat! 18-24 Ekim haftalık burç yorumları 16.10.2021 | 13:06
00:19
Rögar cinayeti şüphelisi yakalandı 16.10.2021 | 14:01
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Hasta köpeklere vicdanları sızlatan taşlı saldırı 16.10.2021 | 13:08
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Aydın'da şiddetli rüzgara dayanamayan dev ağacın devrilme anı kamerada 16.10.2021 | 12:05
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Konya'da LPG tankında uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği Felix’e takıldı 16.10.2021 | 11:14
04:53
Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı 16.10.2021 | 11:05
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Bursa'da iki motosikletinin ilginç anları kameralara yansıdı 16.10.2021 | 09:42
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Adana’da “Cono Aşiretine” operasyon: Çok sayıda gözaltı var 16.10.2021 | 08:31
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İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi 16.10.2021 | 08:31
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Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu | Video 15.10.2021 | 20:50
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İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 15.10.2021 | 19:12
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15 kişilik minibüsten 70 kaçak göçmen çıktı | Video 15.10.2021 | 18:03
İstanbul Küçükçekmece’de 2007 yılında gerçekleşen olayda açık unutulan rögar kapağı yüzünden çıkan tartışma sonucu mahalle sakini Abdullah Kurt’u öldürüp kaçan ve hakkında 25 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan şüpheli Recep S. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.