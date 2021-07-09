Video Yaşam Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura böyle düştü | Video

Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura böyle düştü | Video

Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura böyle düştü | Video
09.07.2021 | 16:10

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Çekmeköy'de kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan kuyuya 7 yaşındaki  Mikail Benli düştü. Benli çevredeki bir kişi tarafından kurtarılırken, kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalma anı ve çocuğu çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay Çatalçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarının düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi. Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı. Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de çukurun üzerinde bulunan kağıda bastıktan sonra çukura düştü. Küçük Mikail'in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi. Bu esnada durumu fark eden bir kişi, 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Mikail Benli'yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Çukura düşen Mikail Benli, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

ÇUKURU GÖRMEDİM DÜŞTÜM
Mikail Benli, "Kartonla kapatmışlar. Ben gidiyordum. Görmedim çukuru. Ben de çukura düştüm. Bir tane abi beni çıkardı. Bu sırada kolum yaralandı dedi.
Sokakta oturan Süleyman Taşkın, Burada demir kapak vardı. Kağıt toplayanlar buradaydı. Ben aşağı indiğimde burada dinleniyorlar sandım. Tabi buradan kapağı almışlar, üzerine de karton kağıt koymuşlar. Burada çocuk geçerken içine düştü" diye konuştu. Çalınan kanalizasyon kapağı belediyeye bildirildikten sonra yeniden yerine takıldı.

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