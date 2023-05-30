Rögar kapağı otomobili böyle savurdu | Video 30.05.2023 | 16:02 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yağış sonrasında yolun ortasında sularla beraber açılan rögar kapağı otomobili metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı. Arka tekerleri 2 metre havaya kalkan otomobil, takla atmaktan son anda kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarlarından sonra Tekirağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış etkisinin gösterdi. Çorlu merkez Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarında yağışın etkisiyle yolda bulunan rögar kapağı açıldı. O sırada 59 AGS 010 plakalı bir otomobil yoldaki rögar kapağına çarparak metrelerce savuruldu. Otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken araçta maddi hasar meydana geldi.