Rögar kapağını çalmak isteyen hırsız, rögar çukuruna düştü | Video

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde rögar kapağını çalmak isteyen 2 hırsızdan biri rögar çukuruna düştü, az kalsın kilolarca demir kapağın altında kalacak olan hırsız son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son zamanlarda ilçede rögar kapakların yerinde olmadığını fark eden yetkililer, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu, incelemeler sırasında 2 kişinin el arabası ile rögar kapaklarını yerinde sökerek çaldığı fark edildi.

İlçenin Dicle Mahallesi'nde tekrar hırsızlık yaptıkları sırada saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

Görüntülerde 2 hırsızın rögar kapağının çaldığı görülüyor. Hırsızlar kilolarca ağırlıktaki demir rögar kapağı yerinden söküp el arabasının üstüne atmak isterken, bir kişinin ayağı kayarak rögar çukuruna düşüyor. Kilolarca ağırlıktaki kapağın altında kalmaktan son anda kurtulan hırsız, çukurdan çıkarak, hiçbir şey olmamış gibi yarım kalan işini tamamlayarak, yoluna devam ediyor.