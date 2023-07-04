Roma-Bizans dönemine ait 2 bin adet sikke ele geçirildi | Video
Hatay polisinin yaptığı çalışmada tarihi eser niteliği taşıyan 2 bin adet Roma-Bizans Dönemine ait sikke ele geçirildi.
Şüpheli polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli hakkın da tarihi eser kaçakçılığı çerçevesinde 2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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