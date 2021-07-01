Video Yaşam Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video
01.07.2021 | 10:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 03:22
Roma çeşmesinin yanında bin yıllık iskelet bulundu | Video 01.07.2021 | 10:03
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 02:17
Tosuncuk Mehmet Aydın teslim oldu! Çiftlik Bank mağdurlarına son dakika haberi 01.07.2021 | 10:06
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 00:33
Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video 01.07.2021 | 10:05
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 00:58
Kamyonetin kadını ezdiği feci kaza kamerada | Video 01.07.2021 | 10:03
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 02:18
Çaldığı cüzdanı bakın nereye sakladı! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlar, anında yakalandı | Video 01.07.2021 | 09:53
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 27:42
ATV CANLI YAYIN İzle: Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın HD izle! 01.07.2021 | 09:38
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 02:23
Sıcaktan bunalanlar soluğu orada alıyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen | Video 01.07.2021 | 09:43
Telefon dolandırıcılarına 160 bin lirasını kaptırdı | Video 01:44
Telefon dolandırıcılarına 160 bin lirasını kaptırdı | Video 01.07.2021 | 09:40
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı 01:17
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı 01.07.2021 | 09:35
Aydın'da fren yerine gaza basan kadın sürücü şarampole yuvarlandı 02:52
Aydın'da fren yerine gaza basan kadın sürücü şarampole yuvarlandı 01.07.2021 | 07:52
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video 00:10
Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ten akılalmaz hareket! Arabasından ateş açtı... | Video 01.07.2021 | 09:29
Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 04:19
Gaziantep’te özel hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 01.07.2021 | 08:57
İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde trafik yoğunluğu | Video 06:11
İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde trafik yoğunluğu | Video 01.07.2021 | 08:53
Gaziantep’te özel hastanede korkutan yangın | Video 04:05
Gaziantep’te özel hastanede korkutan yangın | Video 01.07.2021 | 08:53
Başkent'te traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 00:55
Başkent'te traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01.07.2021 | 08:53
Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi 03:50
Ankara'da inşaat kazısından zarar gören 5 bina tahliye edildi 01.07.2021 | 08:49
Bursa'da meyve bahçesine düşen uçağın enkazının kaldırılma anı kamerada! Film izler gibi izlediler... 04:09
Bursa'da meyve bahçesine düşen uçağın enkazının kaldırılma anı kamerada! Film izler gibi izlediler... 01.07.2021 | 07:54
SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de otomobil ve cip çarpıştı: 8 yaralı 00:54
SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de otomobil ve cip çarpıştı: 8 yaralı 01.07.2021 | 07:55
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı 00:31
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı 01.07.2021 | 07:55
İzmir'de silahlı dehşet! Karısı ile ilişkisi olan adamı tabancayla vurup sosyal medyadan paylaştı! 00:25
İzmir'de silahlı dehşet! Karısı ile ilişkisi olan adamı tabancayla vurup sosyal medyadan paylaştı! 01.07.2021 | 07:51

Adıyaman’ın Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evlerin yıkılmasıyla başlanan kazı çalışmalarında bin yıllık iskelet bulundu. Bin yıllık iskeletin yanında ise çanak bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evler geçtiğimiz yıl kamulaştırma yapılarak yıkılmıştı.

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kent'te bulunan Roma çeşmesi etrafındaki evlerin yıkılmasıyla birlikte 2 dönümlük alanda başlatılan kazı çalışmalarının 40. gününde bir mezar ile karşılaşıldı. Açılan mezarda bin yıl öncesine ait olan ve sırt üstü konulan bir erkek iskeleti bulundu. Mezar içerisinde yapılan incelemelerde iskeletin hemen yan kısmına konulmuş bir adet çanağa da rastlandı. Doğu ve batı uzantılı olarak gömülen ve kazı çalışmaları esnasında çıkan bin yıllık iskeletin yerleşim alanında bulunan ilk iskelet olduğu öğrenildi.

Bulunan iskelet ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Komagene'nin 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentindeyiz. Bu Perre Antik Kent'te Roma çeşmesinin hemen yanı başında yerleşim yerinin olduğu yerde kazı yaptık. Yaklaşık 40 gündür süren kazılarda mimari parçalar, kanal yapıları ve büyük blok taşlar ortaya çıktı. Bu blok taşlarının arasında ise bugün ilginç olan bir mezar yapısı tespit edildi. Bu mezar yapısında ise sırt üstü uzanmış bir erkek iskelet bulunmakta. Bu iskeletin yanında ise bir çanak bulunmaktadır. Bu çanak yapısına baktığımızda ise Bizans dönemine aittir. Yaklaşık bin yıllık bir çanak olduğu tespit edildi. Burada bunu ilginç kılan nokta ise yerleşim alanında 40 gündür süren kazılarda ilk kez bir mezar yapısına denk geldik. Sırt üstü bir şekilde gömülmüş. Doğu- batı uzantılı bir şekilde gömülmüş. Çanaklar bir ölü hediyesi olarak sunuluyor" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA