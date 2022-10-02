Roma gömüsüyle suçüstü yakalandılar | Video

Muş’ta yaptıkları izinsiz kazıda Roma Dönemi’ne ait gömü bulan ve sekiz adet tarihi eseri satmak üzere İstanbul’a getiren iki kişi suçüstü yakalandı. Tarihi eserlere el konuldu.

İstanbul Polisi; Güngören'de bulunan bir iş yerinde tarihi eser saklandığını tespit etti. Muş'ta izinsiz kazı yapan ve buldukları tarihi eserleri resmi kurumlara bildirmeden satmak üzere İstanbul'a getiren iki kişi gözaltına alındı.

Söz konusu iki kişinin, aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası tarihi eserleri iş yerindeki farklı noktalara sakladıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan aramalarda Roma Dönemi'ne ait dört sikke, bir bilezik ve farklı ebatlarda üç heykel ele geçirildi. Sekiz adet tarihi esere el konuldu. "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alınan E.A. ve Y.Ö., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.