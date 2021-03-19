Video Yaşam Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi | Video

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi | Video

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi | Video
19.03.2021 | 14:26

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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 1 şüpheliye operasyon düzenledi. Göle-Kars Karayolu'nda gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

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Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli hakkında çalışma başlattı. Ekipler şüphelendikleri 1 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler Göle-Kars kara yolunda operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 18 obje, 40 yüzük, 5 mühür ve 452 sikke ele geçirildi.

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