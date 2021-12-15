Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Roma'da jandarma okulunda büyük yangın | Video 15.12.2021 | 19:07
00:12
Karla kaplı Yedigöller yolunda çocukların tehlikeli yolculuğu | Video 15.12.2021 | 19:00
05:16
Heyelan böyle geldi...Panik ve korku dolu anlar kamerada | Video 15.12.2021 | 17:50
01:17
Elazığ'da jandarma yaralı dağ keçisi için seferber oldu | Video 15.12.2021 | 17:02
03:01
Başakşehir’de 6 ton sahte içki ele geçirildi | Video 15.12.2021 | 15:46
04:38
03:05
Kadıköy Moda'da yaşanan 'sokağa idrarını yapma' kavgası kamerada | Video 15.12.2021 | 16:22
00:59
İstanbul merkezli fuhuş operasyonu: Çete lideri dahil 15 şüpheli! | Video 15.12.2021 | 16:23
00:25
Kargo paketinde 15 litre etil alkol ele geçirildi | Video 15.12.2021 | 15:51
00:21
Kadıköy’de "sokağa idrar yapma" kavgası kamerada | Video 15.12.2021 | 16:18
02:31
Aksaray’da ‘Çınarlara Vefa’ gecesi düzenledi | Video 15.12.2021 | 16:05
05:40
Eğitim-Bir-Sen'den müdür yardımcısının darbedildiği saldırıya kınama | Video 15.12.2021 | 15:43
03:57
Beylikdüzü'nde akıl almaz kaza | Video 15.12.2021 | 15:43
01:35
İtalyan şef Danilo tek celsede boşandı | Video 15.12.2021 | 15:43
01:31
Kocası tarafından öldüresiye dövüldü | Video 15.12.2021 | 15:42
02:43
Üsküdar Sahili’nde çöpler kıyıya vurdu | Video 15.12.2021 | 15:19
00:18
Kamyonete römork bağlayan sürücüye bin 90 lira ceza 15.12.2021 | 15:07
00:53
Buğday kepeği yüklü kamyon motokuryenin üzerine devrildi | Video 15.12.2021 | 15:04
00:41
Kastamonu'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı | Video 15.12.2021 | 14:58
01:16
Esenyurt’ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu | Video 15.12.2021 | 14:48
İtalya'nın başkenti Roma'daki bir jandarma okulunda çıkan yangında alevlerden kaçan 1 kişi pencereden atladı.