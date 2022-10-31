Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi hayatını kaybetti | Video

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Denizli’de nar yüklü römork ile traktörün arasında yolculuk eden işçi, seyir halindeyken dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Römorkun altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybederken, acı haberi alan yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.
AİLE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları ise bölgeye gelerek gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatlarının yükseldiği kaza yerinde, sürcü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.