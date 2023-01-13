Video Yaşam Röportaj yapmak isteyen muhabire hakaret iddiasıyla gözaltına alındı | Video
Röportaj yapmak isteyen muhabire hakaret iddiasıyla gözaltına alındı | Video

Röportaj yapmak isteyen muhabire hakaret iddiasıyla gözaltına alındı | Video

13.01.2023 | 14:16

Beşiktaş'ta, televizyon muhabiri Meryem Nas Mercan, röportaj yaptığı sırada kendine hakaret ettiğini öne sürdüğü kadınla tartıştı. Nas, tartışma sırasında başörtüsüyle ilgili hakarette bulunduğunu belirttiği Aylin A. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

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