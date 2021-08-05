Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video
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Yangınlara hiçbir önlem alınmadığını belirtip provokatif açıklamalarla röportaj veren kadının yalanı ortaya çıktı.