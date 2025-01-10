Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video 10.01.2025 | 10:05 Adana'da suç kaydı olmayan kişilere bulundurma ruhsatlı tabanca aldırıp sonra karaborsada sattığı öne sürülen 4 şüpheli Seyhan polisi tarafından çökertildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, Muhammet K. (22) bir süre önce Adana Valiliğine başvuru yapıp 10 bulundurma ruhsatlı tabanca aldı. Silahları aldıktan kısa süre sonra Muhammet K., evlerine hırsız girdiğini altın ve silahların çaldığını ihbar etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bunun üzerine eve giderek inceleme de bulundu.Seyhan polisi, eve hırsız girmediğini ön görerek silahların satılabileceğini ön görerek çalışma başlattı. Bunun üzerine bölgedeki güvenli kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemeler de Muhammet K.'nin evime hırsız girdiği saatlerde elinde bir çanta ile çıktığı tespit edildi.Bu tespit üzerine çalışmasını daha da derinleştiren Seyhan polisi, Muhammet K.'nin silahları bıraktığı yerleri tespit etti. Muhammet K.'nin 6 tabancasını halası Leyla K.'nin (48) evine sakladığını, diğer 4 tabancayı ise sattığını değerlendirdi. Seyhan polisi yaptığı çalışmalar neticesinde silah satışında rol oynadığı öne sürülen Alican E. (20) ve Murat U. isimlerine ulaştı. Bunun üzerine polis silah satışında rol oynadığı değerlendirilen Alican E., Murat U., Muhammet K. ve Leyla K.'yı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada Leyla K.'nin evinden 6 tabanca, diğer adreslerden ise 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.Muhammet K. suçlamaları kabul ederken, "Borçlarım vardı, borçlarımı ödemek için bu işe girdim" dediği iddia edildi. Halası Leyla K.'nin ise, "Siyah çanta veya poşet gibi bir şeydi kendisine hediye geldiğini söyleyerek evime bıraktı. İçerisinde silah olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet K. tutuklanırken Alican E. ve Murat U. adli kontrol şartıyla Leyla K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.