Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video
Adana'da suç kaydı olmayan kişilere bulundurma ruhsatlı tabanca aldırıp sonra karaborsada sattığı öne sürülen 4 şüpheli Seyhan polisi tarafından çökertildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Seyhan polisi, eve hırsız girmediğini ön görerek silahların satılabileceğini ön görerek çalışma başlattı. Bunun üzerine bölgedeki güvenli kameralarını incelemeye başladı. Yapılan incelemeler de Muhammet K.'nin evime hırsız girdiği saatlerde elinde bir çanta ile çıktığı tespit edildi.
Bu tespit üzerine çalışmasını daha da derinleştiren Seyhan polisi, Muhammet K.'nin silahları bıraktığı yerleri tespit etti. Muhammet K.'nin 6 tabancasını halası Leyla K.'nin (48) evine sakladığını, diğer 4 tabancayı ise sattığını değerlendirdi. Seyhan polisi yaptığı çalışmalar neticesinde silah satışında rol oynadığı öne sürülen Alican E. (20) ve Murat U. isimlerine ulaştı. Bunun üzerine polis silah satışında rol oynadığı değerlendirilen Alican E., Murat U., Muhammet K. ve Leyla K.'yı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada Leyla K.'nin evinden 6 tabanca, diğer adreslerden ise 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Muhammet K. suçlamaları kabul ederken, "Borçlarım vardı, borçlarımı ödemek için bu işe girdim" dediği iddia edildi. Halası Leyla K.'nin ise, "Siyah çanta veya poşet gibi bir şeydi kendisine hediye geldiğini söyleyerek evime bıraktı. İçerisinde silah olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet K. tutuklanırken Alican E. ve Murat U. adli kontrol şartıyla Leyla K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.
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