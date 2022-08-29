Video Yaşam Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar! 12 bin lira ceza yediler | Video
Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar! 12 bin lira ceza yediler | Video

Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar! 12 bin lira ceza yediler | Video

29.08.2022 | 10:41

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İstanbul’da ruhsatsız bir kıraathanede yasa dışı kumar oynayan 7 kişi; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 7 kişiye 12 bin 733 lira idari para cezası kesildi.

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kanarya Mahallesi'nde "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı bir şekilde kumar oynayan 7 kişiyi gözaltına aldı. İş yeri sahibi de gözaltına alındı. 3 bin 300 lira kumar parası ve 23 renkli pula el konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynadıkları saptanan yedi kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 12 bin 733 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sorumlusu hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı ve ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen iş yeri İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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