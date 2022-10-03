Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, “Çiftliğim var” diye kendini savundu | Video

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Aksaray'da polis ekiplerince yapılan uygulamada ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü, “Neden tabanca taşıyorsunuz?” sorusuna “Çiftliğim var” diyerek kendini savundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.