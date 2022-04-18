Video Yaşam Rujlu intikam! Ablası ile birlikte akılalmaz plan | Video
Rujlu intikam! Ablası ile birlikte akılalmaz plan | Video

Rujlu intikam! Ablası ile birlikte akılalmaz plan | Video

18.04.2022 | 11:10

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İstanbul'da bir süre arkadaşlık ettiği adamı takıntı haline getiren Selin B. (33), ablasıyla birlikte akıl almaz bir plan kurdu. 15 Mart günü eline aldığı rujla ayrıldığı H.Ç.'nin (47) arabasının camlarına küfürler yazan kadın, bir de aracın plakasını çaldı. Aracının başına gelince gördüğü manzarayla şoka giren H.Ç. aracını satmak zorunda kalırken savcılığa başvurarak abla ile kardeşten şikayetçi oldu.

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İddiaya göre, 47 yaşındaki H.Ç., bir süre arkadaşlık ettiği 33 yaşındaki Selin B. ile olan iletişimini sonlandırdı. Bunun üzerine H.Ç.'yi takıntı haline getiren kadın, kendince intikam almak için akıl almaz bir yola başvurdu.

KIRMIZI RUJLU KÜFÜRLER
Takıntılı kadının ablası Serpil B., H.Ç.'ye yönelik 'Namım olsun seninle uğraşacağım, karı kılıklı, kardeşimi üzdün ben de seni üzeceğim' şeklinde hakaret ve tehdit içeren mesajlar atarken, bununla da yetinmeyerek kardeşiyle birlikte bir plan yaptı.

İddiaya göre 2 kadın 14 Mart 2022 günü H.Ç.'nin Maltepe'deki evinin önüne pusu kurarak park halindeki aracını mahvetti. Ellerindeki rujla lüks aracın ön camına küfürler yazan 2 kadın, ardından da ruju aracın sileceğine sıkıştırdı.

PLAKA HIRSIZLIĞI DA CABASI
Ardından arabanın üst kısmını çizerek tehdit içerikli sözler yazan Selin B., plakayı da sökerek ablasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra aracının yanına giden H.Ç. ise yaşadığı şokla soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adam, iddiaya göre arabasını bu hale getiren abla kardeşten şikayetçi oldu.

"ARABAMDAN OLDUM"
Savcılığa ilettiği suç duyurusunda H.Ç., 15 Mart 2022 günü aracının yanına gittiğinde karşılaştığı manzarayı anlatarak "Daha önceden tanıdığım Selin B. ve Serpil B. ile aramda husumet var.

İkisi de daha önceden bana tehdit ve hakaret içeren mesajlar atmıştı. Aracıma bu 2 kişinin zarar verdiğini düşünüyorum. Toplamda 35 bin lira zararım oldu ve arabamı satmak zorunda kaldım" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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