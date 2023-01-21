Video Yaşam Rus kadının satılığa çıkardığı milyonluk lüks otomobil böyle kundaklandı | Video
Rus kadının satılığa çıkardığı milyonluk lüks otomobil böyle kundaklandı | Video

Rus kadının satılığa çıkardığı milyonluk lüks otomobil böyle kundaklandı | Video

21.01.2023 | 15:39

Antalya’da Rus uyruklu Dağıstan Cumhuriyeti vatandaşı kadının 4,2 milyon lira değerindeki lüks otomobili kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Aracını geçen yıl satın aldığı öğrenilen Rus kadın üzüntü yaşarken, kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 11.50 sıralarında Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 6244/1 sokakta bir sitedeki apartmanın otoparkında yaşandı. Apartmanın birinci katında oturan Zuleykha Paşayeva'nın (38) aracından dumandan yükseldiğini görünce yangın tüpüyle alevleri söndürdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Paşayeva'nın aracının kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandığı ortaya çıktı.

4,2 MİLYONA SATILIĞA KOYDU
Geçen yıl aldığı lüks otomobilini, 4,2 milyon liradan satmak için ilan yakın bir tarihte ilan verdiği öğrenilen Paşayeva, polise şikayetçi oldu. Ekipler, güvenlik kameralarındaki eşkale göre şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kundaklama anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, maske takan ve kafası kapüşonlu bir kişinin siteye girdiği ve aracın arkasına doğru yöneldiği, tam bu sırada da aracın arkasından alevlerin çıktığı görüldü. Şahsın araçta çıkan yangının ardından olay yerinden yaya olarak uzaklaşması da görüntülere yansıdı.

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