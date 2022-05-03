Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından tahliye edilen siviller Zaporijya’ya ulaştı | Video
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Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasından tahliye edilen 156 sivili taşıyan otobüsler Zaporijya’ya ulaştı.