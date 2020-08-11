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Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı | Video

Rus milyarderin lüks yatı, Marmaris'e 1,5 milyon lira kazandırdı | Video
11.08.2020 | 19:01

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gümrüklü limana, üzerindeki helikopterle demirlenen, Rus milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı lüks yata 1,5 milyon lira akaryakıt ikmali ile yiyecek ve içecek alışverişi yapıldı.

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Gaz şirketi ana hissedarı olan, 22,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 53'üncü zengini kabul edilen, sanat koleksiyoncusu, Rus milyarder Leonid Mikhelson'un mega yatı 'Pacific', Marmaris körfezinde bulunan gümrüklü limana demirlendi. Cayman Adaları bayraklı ve üzerinde helikopter bulunan lüks yat, parlak koyu gri rengi ile ilgi çekti. Mega yata; İzmir'in Aliağa ilçesinden getirilen 7 tankerle 1 milyon 300 bin lira değerinde, 210 bin litre yakıt ikmali ve 200 bin liralık deniz ürünleri, meyve, sebze, tropikal meyve ve içecek alışverişi yapıldı. Saat 10.30'da demirlenen mega yata ikmal yapılması, 6 saat sürdü. Yatın güvertesi ve çevresindeki mürettebatın temizlik ile bakım çalışması da dikkat çekti.

28 KİŞİLİK MÜRETTEBAT
6 süit kabinindeki banyo aparatları altın kaplama olan mega yatta, 28 kişilik mürettebat bulunuyor. 12 kişinin aynı anda ağırlanabildiği yatta kişi başına 2 görevli hizmet ediyor. Yatta ayrıca vücut ısısına göre ayarlanabilir bilgisayarlı klima sistemi, her süitte jakuzi ve su sporları aletleri ile özel garaj, yatın dibinden dalma özelliği olan daldırma havuzu gibi çok sayıda teknolojik ve lüks cihaz bulunuyor.
Marmaris'in turistik Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Söğüt mahalleleri açıklarındaki koylarda 2 haftadır dolaştığı öğrenilen mega yat ile bu hafta cumartesi günü ismi açıklanmayan misafirler alındıktan sonra Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edileceği öğrenildi.

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