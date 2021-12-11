Rus politikacıdan skandal! Canlı toplantıda çırılçıplak soyundu

Rusya’da muhalefet partisi vekili, video konferans canlı yayınında bir skandala imza attı. Yabloko Partisi üyesi Maxim Petlin, online parti toplantısının yapıldığı sırada kamerayı kapatıp duşa girmek istedi. Kamerasını kapatmakta başarısız olan Petlin, yaptığı hareketle herkesi şoke etti.