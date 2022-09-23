Video Yaşam Rus turistin camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdiği anlar kamerada | Video
Rus turistin camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdiği anlar kamerada | Video

Rus turistin camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdiği anlar kamerada | Video

23.09.2022 | 20:59

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir camiye sabah namazında cemaat namaz kılarken elinde kazma ve ayakkabısıyla giren alkollü turist sınır dışı edildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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