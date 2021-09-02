Video Yaşam Rus turistlere bıçakla saldırmıştı, cezası belli oldu | Video

Rus turistlere bıçakla saldırmıştı, cezası belli oldu | Video

Rus turistlere bıçakla saldırmıştı, cezası belli oldu | Video
02.09.2021 | 12:55

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Beşiktaş’ta Rus uyruklu 2’si kadın 3 turiste bıçakla saldıran kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven yargılandığı davada, 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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