Rus turistlerin gösterdiği videoyu izleyip polisi alarma geçirdi | Video

Antalya’da ‘falezlerden denize birisi düştü’ ihbarı, polisi alarma geçirdi. Denizde ve karada arama yapan polis herhangi bir kişiye rastlamazken, ihbarda bulunan kişinin sözleri kafa karıştırdı. Olayı 2 Rus turistin gösterdiği videodan gördüğünü söyleyen kişi, “Elimi attığım işler kopuyor abi ya” diyerek yaşadıklarına sitem etti.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda saat 11.00 sıralarında yaşandı. Falezlerden birisinin düştüğü ihbarının gelmesi üzerine olay yerine polis ve deniz polisi sevk edildi. Denizde yaklaşık yarım saatlik arama sonucu herhangi bir kişiye rastlanmazken, polis ekipleri ihbarda bulunan kişiye ulaştı. Olayı kendisinin görmediğini belirten ihbarcı vatandaş, 2 Rus turistin kendisine gösterdiği videoyu izledikten sonra polisi aradığını söyledi.

"VİDEOYA BAKINCA POLİSİ ARADIM"

İsmini vermek istemeyen vatandaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ""Burada 2 tane Rus karı koca vardı. Bize video gösterdiler. Benim hanım da Rusça biliyor. Videoya bakınca polisi aradım. Onlar da korkup gittiler. 'Bekleyin, bir şey olmaz dedim' ama gittiler. Video karanlıktı göremedim hiçbir şey" dedi.

"ELİMİ ATTIĞIM İŞLER KOPUYOR"

Gazetecilerin kendisini çekmesini istemeyen vatandaş, "Beni çekme kardeşim katil miyim? Elimi attığım işler kopuyor abi ya" diyerek yaşadıklarına sitem etti. Olay sonrası ekipleri tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.