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Rüşvetten yakalanan denetimci:

Rüşvetten yakalanan denetimci: "Rüşvet değil, danışmanlık hizmeti alıyorum" | Video

12.07.2023 | 14:08

Konya'da kurdukları whatsapp grubundan kafelere yapılacak olan sigara denetimlerini kafe işletmecilerine haber verip ardından denetim yaparak 'olumsuzluk yok' diye rapor tutup rüşvet aldıkları öne sürülen 5'i sigara denetçisi 23 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i denetçi 11 kişi tutuklanırken, denetçilerden birinin "Rüşvet değil, danışmanlık hizmeti alıyorum" diye kendisini savunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve sigara denetimi yapan sigara denetimci kamu memurları ve onlara rüşvet veren kafeterya işletmecilerinin olduğu yönünde gelen bilgi üzerine çalışma başlattı. Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi üzerinde bulunan kafeleri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kafelerde önce masalardaki kül tablalarının toplandığını ardından da tütün ve sigara denetimi yapan ekiplerin gelerek denetleme yaptığını tespit etti.

DENETİMCİLER KAFELERE DENETİMİ BİLDİRİP DENETİM YAPIYORLARMIŞ
Yapılan çalışmalar sonrasında, sigara denetimcileri kontrole gitmeden önce kafe işletmelerinin ayakçılığını yapan C.V.'ye bilgi verdiği daha sonra C.V.'nin ise kafecilerden oluşan whatsapp grubu üzerinde kafe sahiplerine bilgi verdiği belirlendi. Kafelere giden memurların bir olumsuzluk yok tutanağı tutmasının ardından C.V.'nin kafelere giderek para topladığı bu paraları ise denetimcilere verdiği öğrenildi.

"RÜŞVET DEĞİL, DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIYORUM"
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, aralarında sigara denetimcisi kamu memurları, kafe işletmecileri, kafe sahipleri ve çalışanlarının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Denetimcilerden K.G.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Kafelere hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmak için rüşvet değil danışmanlık hizmeti veriyorum ve onun karşılığında para alıyorum" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 23 şüpheliden 5'i denetimci kamu memuru olmak üzere 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi ise serbest bırakıldı.

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