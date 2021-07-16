Rusya inanılmaz kaza! 2 bin metrelik uçurumdan düştüler! O anlar kamerada | Video

Rusya inanılmaz bir kaza meydana geldi. Uçurumdan sallanmak isteyen iki kişi, kopan demir zincir nedeniyle talihsiz bir an yaşadı. Salıncağa binen iki kişi, 2 bin metrelik uçurumdan düştü. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Şans eseri, uçurumdan düşen iki kadın, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. İşte o inanılmaz kaza...