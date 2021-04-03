Video Yaşam Rusya Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı’na alternatif yaratmaya çalışıyor

Rusya Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı’na alternatif yaratmaya çalışıyor

Rusya Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı’na alternatif yaratmaya çalışıyor
03.04.2021 | 09:59

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Rusya, küresel ısınmayla gemiler için daha kullanılabilir hale gelen Kuzey Deniz Yolu'nu, son dönemde kapanmak zorunda kalan Süveyş Kanalı'na alternatif taşımacılık rotası olarak ön plana çıkarıyor.

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