Rusya Kuzey Deniz Yolu ile Süveyş Kanalı’na alternatif yaratmaya çalışıyor
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Rusya, küresel ısınmayla gemiler için daha kullanılabilir hale gelen Kuzey Deniz Yolu'nu, son dönemde kapanmak zorunda kalan Süveyş Kanalı'na alternatif taşımacılık rotası olarak ön plana çıkarıyor.