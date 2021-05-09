Video Yaşam Rusya'da bakım işçisi küçük uçak kaçırdı! Uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü | Video

Rusya'da bakım işçisi küçük uçak kaçırdı! Uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü | Video

Rusya'da bakım işçisi küçük uçak kaçırdı! Uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü | Video
09.05.2021 | 20:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya'da bakım işçisi küçük uçak kaçırdı! Uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü | Video 00:23
Rusya'da bakım işçisi küçük uçak kaçırdı! Uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü | Video 09.05.2021 | 20:25
Mimar Sinan’ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı | Video 00:48
Mimar Sinan’ın 600 yıllık eseri için kurtarma çalışması başladı | Video 09.05.2021 | 19:02
Marmara'da tehlike dibe indi | Video 01:36
Marmara'da tehlike dibe indi | Video 09.05.2021 | 18:11
Bu acıya yürek dayanmaz. Anneler gününde, kızının başında ettiği feryatlar yürekleri dağladı | Video 02:43
Bu acıya yürek dayanmaz. Anneler gününde, kızının başında ettiği feryatlar yürekleri dağladı | Video 09.05.2021 | 17:21
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale | Video 07:26
Almanya'da kazada yaralanan kızının yardımına koşan Türk babaya biber gazlı müdahale | Video 09.05.2021 | 17:12
Konya'da dehşet! Köpeklere eziyet eden kadın kamerada | Video 01:05
Konya'da dehşet! Köpeklere eziyet eden kadın kamerada | Video 09.05.2021 | 17:00
Ekip otosunu görüp kaçan çocuklara polisten şefkat anonsu | Video 00:40
Ekip otosunu görüp kaçan çocuklara polisten şefkat anonsu | Video 09.05.2021 | 16:49
Kiracısına kızdı, 2 metrelik sopa ile saldırdıKiracısına kızdı, 2 metrelik sopa ile saldırdı | Video 00:33
Kiracısına kızdı, 2 metrelik sopa ile saldırdıKiracısına kızdı, 2 metrelik sopa ile saldırdı | Video 09.05.2021 | 16:45
Normalleşme takvimi nasıl oluşacak? Tam kapanma sonuç veriyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer yanıtladı | Video 12:50
Normalleşme takvimi nasıl oluşacak? Tam kapanma sonuç veriyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer yanıtladı | Video 09.05.2021 | 16:29
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:13
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.05.2021 | 16:24
Çatıdaki çıplağa gözaltı | Video 03:13
Çatıdaki çıplağa gözaltı | Video 09.05.2021 | 16:17
THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım | Video 00:33
THY'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım | Video 09.05.2021 | 16:16
Avcılar'da silahlı saldırı kamerada | Video 01:05
Avcılar'da silahlı saldırı kamerada | Video 09.05.2021 | 16:05
Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü | Video 00:49
Tartıştığı karı kocayı tarlada tüfekle öldürdü | Video 09.05.2021 | 15:31
Fatih'te cep telefonu çalan şüpheliyi gece bekçileri yakaladı | Video 03:49
Fatih'te cep telefonu çalan şüpheliyi gece bekçileri yakaladı | Video 09.05.2021 | 15:00
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu | Video 00:31
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu | Video 09.05.2021 | 15:00
Hava temizlendi, Uludağ İstanbul'dan görüntülendi | Video 05:31
Hava temizlendi, Uludağ İstanbul'dan görüntülendi | Video 09.05.2021 | 15:01
Bağcılar'da pazarcılarla yabancı uyruklu kişilerin taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 01:32
Bağcılar'da pazarcılarla yabancı uyruklu kişilerin taşlı sopalı kavgası kamerada | Video 09.05.2021 | 15:00
Rizeli gençten annesine Rize usulü hediye | Video 04:12
Rizeli gençten annesine Rize usulü hediye | Video 09.05.2021 | 14:24
Polis, iftar saatinde yaptığı bu hareketiyle yürekleri ısıttı | Video 04:54
Polis, iftar saatinde yaptığı bu hareketiyle yürekleri ısıttı | Video 09.05.2021 | 14:25

Rusya'da havaalanında bakım işçisi tarafından kaçırılan küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Almetyevsk şehrindeki Poima Havaalanı'ndan izinsiz kalkış yapan Rus yapımı Yermak tipi küçük uçak kalkıştan yaklaşık 2 kilometre sonra Kaleykino köyündeki boş bir araziye düştü.

Volga Ulaşım Savcılığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın bakım için havaalanında bulunduğu ve uçağın iniş takımlarının bakımından sorumlu işçi tarafından kaçırıldığı aktarıldı. Savcılık, bakım işçisinin uçağı belirlenen bir alana kadar çekmesi gerekirken, uçağa bindirdiği bir kadın ile birlikte izinsiz olarak havalandırdığını açıkladı.

Uçağın iniş takımlarının bakımından sorumlu olan işçinin kimlik tespitinin yapıldığı belirten Savcılık, işçinin yanındaki kadının kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, uçuşun izinsiz gerçekleştirildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, küçük uçakların son 1 yılda çok fazla kazaya karıştığına atıfta bulunarak, "2020 yılının başından bu yana toplamda 16 küçük uçak düştü ve 33 kişi bu kazalarda öldü veya kayboldu" denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA