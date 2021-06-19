Rusya'da havai fişek deposunda yangın çıktı | Video
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havai fişek deposunda çıkan yangın depoda patlamalara neden olurken, patlamalar sonucu yangın yan binaya da sıçradı.