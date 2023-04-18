Rusya’da nehir taştı, bir ev yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı | Video
Rusya'da Oka Nehri'nın kıyısında bulunan bir ev şiddetli yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı. Evin nehir sularına kapıldığı anlar ise anbean kaydedildi.
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