Video Yaşam Rusya’da nehir taştı, bir ev yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı | Video
Rusya’da nehir taştı, bir ev yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı | Video

Rusya’da nehir taştı, bir ev yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı | Video

18.04.2023 | 18:48

Rusya'da Oka Nehri'nın kıyısında bulunan bir ev şiddetli yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı. Evin nehir sularına kapıldığı anlar ise anbean kaydedildi.

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