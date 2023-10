Rusya’dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar şoke etti | Video 09.10.2023 | 10:50 Antalya Havalimanında 2022 yılı genelinde 42 milyon 733 bin 284 lira, 2023 yılının ilk 7 ayında ise 51 milyon 477 bin 242 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Ayrıca yürütülen titiz çalışmayla Rusya’dan gelen bir yolcunun beraberinde 245 kilo ağırlığında ve 59 bin 400 lira değerinde, getirilmesi yasak olan muhtelif et ve et ürünleri cinsi eşya tespit edildi. Azerbaycan’dan gelen iki yolcuya ait valizlere yönelik yapılan kontroller neticesinde ise 5 bin 350 adet ve 196 bin 498 TL değerinde köklendirilmemiş şeftali (şeftali aşı kalemi) tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza memurları, Antalya Havalimanı yolcu salonlarına çeşitli ülkelerden getirilen bazı malların yurda kaçak sokulmasına engel olarak, Türkiye'nin milyonlarca lira zarara uğratılmasının önüne geçiyor. Bu çerçevede yolculara yönelik olarak yolcu üzerinde veya beraberindeki eşyaya nakit ve kıymetli maden, CITES kapsamı eşya, kültür ve tabiat varlıkları, narkotik madde, radyoaktif madde, ithali ve ihracı yasak/izinli eşya, ticari eşya gibi konularında gümrük kontrolü ve gözetimi uygulanıyor. Hava aracından inen yolcular pasaport işlemlerini tamamladıktan ve bagajlarını aldıktan sonra 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca irade yoluyla beyan yapmak üzere yeşil ve kırmızı hatta yönlendiriliyor.

NARKOTİK VE KİMYASAL MADDE TEŞHİS CİHAZLARI KAÇAKÇILIK OLAYLARINA GÖZ AÇTIRMIYOR

Yolcu bagajları, sahiplerine teslim edilene kadar son teknoloji sabit ve mobil X-Ray cihazları, dedektör köpekler ve eşyaları açmadan içindekini analiz edebilen uyuşturucu tespit cihazlarıyla kontrol eden ekipler, istihbarat ve risk analizi odaklı çalışma sistemiyle kaçakçılık faaliyetlerine geçit vermiyor. Teşhisi ancak kriminal laboratuvar analizleri ile mümkün olabilen yeni nesil uyuşturucu maddelerin tanı ve teşhisine yarayan en son teknoloji yardımcı ekipman özelliğini taşıyan sınır kapıları ile havalimanlarında aktif şekilde kullanılan Narkotik ve Kimyasal Madde Teşhis Cihazları Antalya Havalimanında da kullanılarak kaçakçılık olaylarına göz açtırılmıyor.

51 MİLYON 477 BİN 242 LİRA DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Antalya Havalimanında 2022 yılı genelinde 188, 2023 yılının ilk 7 ayında 180 olay yaşandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar neticesinde 2022 yılı genelinde toplam 42 milyon 733 bin 284 lira, 2023 yılının ilk 7 ayında ise toplam 51 milyon 477 bin 242 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Bunun yanında ekipler tarafından yapılan titiz çalışmanın sonucunda yolcu valizlerinde ilginç ürünler de ele geçirildi.

245 KİLO AĞIRLIĞINDA GETİRİLMESİ YASAK OLAN MUHTELİF ET VE ET ÜRÜNLERİ CİNSİ EŞYA TESPİT EDİLDİ

2022 yılının Kasım ayında Rusya'dan gelen bir yolcunun beraberinde 245 kilo ağırlığında ve 59 bin 400 lira değerinde, yolcu beraberinde getirilmesi yasak olan muhtelif et ve et ürünleri cinsi eşya tespit edildi. 2023 yılı Haziran ayında Ermenistan'dan gelen bir yolcunun valizine yönelik yapılan x-ray taraması ile fiziki kontrol neticesinde 15,3 kilo ağırlığında ve 55 bin 82 TL değerinde insan saçı ele geçirildi. Temmuz ayında Azerbaycan'dan gelen iki yolcuya ait valizlere yönelik yapılan kontroller neticesinde ise 5 bin 350 adet ve 196 bin 498 TL değerinde köklendirilmemiş şeftali (şeftali aşı kalemi) tespit edildi. ABD'den gelen bir yolcunun valizlerine yönelik yapılan kontroller sonucunda 56 adet ve 889 bin 712 TL değerinde veteriner hizmetlerinde kullanılan medikal malzeme ele geçirildi.

Antalya Havalimanında 2022 yılının ilk 7 ayına kıyasla, 2023 yılının ilk 7 ayında olay sayısında yüzde 65 artış ile toplam 96 olayda 2 kilo 982 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.