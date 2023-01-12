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OTOMATİK OYNAT
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Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü | Video 12.01.2023 | 11:00
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Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video 12.01.2023 | 10:56
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Telefon kapkaççısı yakalandı | Video 12.01.2023 | 09:36
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Bapir-i Kal Türbesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu | Video 12.01.2023 | 09:41
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 12.01.2023 | 10:17
03:32
Husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 12.01.2023 | 09:41
00:48
05:42
Rüyasında 'mezar' gördüğü arazide, izin alıp kazı çalışması başlattı | Video 12.01.2023 | 09:42
02:20
'Sakin Şehir' Şavşat'tan kartpostallık kar manzaraları | Video 12.01.2023 | 09:10
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Bursa'da 7 katlı otoparkta çıkan yangında 3 araç kül oldu | Video 12.01.2023 | 08:41
01:27
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.01.2023 | 08:42
03:20
01:09
İzmir'de kuyumcu soygunu: 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı | Video 12.01.2023 | 08:41
00:56
Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu | Video 12.01.2023 | 00:37
01:21
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama | Video 11.01.2023 | 23:03
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Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı | Video 11.01.2023 | 22:48
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Yozgat’ta kış uykusuna yatmayan ayı ilçeye indi | Video 11.01.2023 | 21:14
Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman (45) memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki arazisinde lahit mezar olduğuna dair rüya görünce gerekli izinleri alıp, alanda kurban keserek kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 120 bin lira masraf yapan Nazmiye Karaman, "Gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak" dedi.