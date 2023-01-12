Rüyasında 'mezar' gördüğü arazide, izin alıp kazı çalışması başlattı | Video

Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman (45) memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki arazisinde lahit mezar olduğuna dair rüya görünce gerekli izinleri alıp, alanda kurban keserek kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 120 bin lira masraf yapan Nazmiye Karaman, "Gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak" dedi.