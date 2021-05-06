Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video

Denizli’de kapalı olması gereken iş merkezine kaçak kumar partisi düzenleyen 8 kafadarın, polisle girdikleri diyaloglar renkli görüntüler oluşturdu. Bir gece önce rüyasında kumar oynarken polise yakalandığını gören kumarbazın son sözleri, "Rüyada gördük, geldik yakalandık. Şapka düştü, kel göründü" oldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kaçak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir süredir takibe aldığı iş merkezine operasyon düzenledi. Bütün giriş ve çıkışları tutan ekipler, güvenlik kameraları ile önlem alınan kumarhaneye gecenin ilerleyen saatlerinde ani baskın yaptı. Kaçak kumarhaneye giren ekipler, tam kapanmada evlerinde olması gereken 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Arama yapılan kaçak kumarhaneye kıraathane görünümü vermek için bir kitaplık kurulduğu dikkatleri çekerken; içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul ve para yerine kullanılan kağıtlar ele geçirildi.

KUMARBAZDAN GÜLÜMSETEN DİYALOGLAR

Kaçak kumarhaneden çıkartılan 8 şüpheli, sırayla kendilerini polis merkezine götürecek ekip otolarına bindirildi. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen ve gayet rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir kişinin, polisle girdiği diyalog gülümsemelere neden oldu. Şahsın "Polis baskınını rüyamda görmüştüm. Bugün de geldik ve yakalandık. Siz görevinizi yapıyorsunuz, sizin işiniz yakalamak" sözleri renkli görüntüler oluşturdu.

Ekip otosuna bindirilirken de rahat tavırlarına devam eden kumarbazın son sözleri, "Rüyalar gerçek oldu. Buradan gidip yatacağız, yapacak başka bir şey yok. Şapka düştü, kel göründü" oldu.

Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından 8 kişiye toplamda 65 bin TL ceza işlemi uygulandı.