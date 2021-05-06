Video Yaşam Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video

Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video

Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video
06.05.2021 | 10:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tam 4.5 ton! Üç adreste ele geçirildi 01:05
Tam 4.5 ton! Üç adreste ele geçirildi 06.05.2021 | 12:04
Beyoğlu’nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü | Video 02:39
Beyoğlu’nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü | Video 06.05.2021 | 11:51
Esenyurt'ta pompalı tüfekli ve sopalı komşu kavgası kamerada | Video 04:30
Esenyurt'ta pompalı tüfekli ve sopalı komşu kavgası kamerada | Video 06.05.2021 | 11:51
Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ait en net görüntüler ortaya çıktı 00:39
Son dakika haberleri... İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anına ait en net görüntüler ortaya çıktı 06.05.2021 | 11:52
İstanbul Zeytinburnu'daki 5 katlı bina neden çöktü? 05:24
İstanbul Zeytinburnu'daki 5 katlı bina neden çöktü? 06.05.2021 | 11:19
Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video 03:21
Rüyasında polise yakalandığını gören kumarbazın rüyası gerçek oldu | Video 06.05.2021 | 10:57
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar | Video 00:23
Sosyal medya fenomeni olmak uğruna canlarını tehlikeye attılar | Video 06.05.2021 | 10:57
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada 02:19
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndaki binanın çökme anı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anları kamerada 06.05.2021 | 10:58
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN | 02:01
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'ndan çöken bina dehşetini olayın tanıkları anlattı | CANLI YAYIN | 06.05.2021 | 10:55
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü! Olay yerinden ilk görünüler CANLI YAYIN 22:30
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü! Olay yerinden ilk görünüler CANLI YAYIN 06.05.2021 | 10:45
İstanbul Ümraniye'de motokuryeye yumruklu saldırı dehşeti kamerada 00:38
İstanbul Ümraniye'de motokuryeye yumruklu saldırı dehşeti kamerada 06.05.2021 | 10:00
Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi | Video 01:04
Vaşak, doğa fotoğrafçısına böyle poz verdi | Video 06.05.2021 | 10:22
Müge Anlı canlı yayın izle: 6 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıranlara sert uyarı! 08:25
Müge Anlı canlı yayın izle: 6 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıranlara sert uyarı! 06.05.2021 | 10:23
Yabancı uyruklarının kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:50
Yabancı uyruklarının kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 06.05.2021 | 10:22
İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:55
İranlı dolandırıcılık çetesinin tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.05.2021 | 10:22
Lösemili Miray'a hasta yatağında doğum günü sürprizi | Video 01:00
Lösemili Miray'a hasta yatağında doğum günü sürprizi | Video 06.05.2021 | 09:55
Ablasını döven eniştesine, 'bir daha şiddet uygularsan seni yakarım' deyince öldürülmüş 00:40
Ablasını döven eniştesine, 'bir daha şiddet uygularsan seni yakarım' deyince öldürülmüş 05.05.2021 | 13:32
Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı 05:54
Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı 05.05.2021 | 11:31
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:12
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.05.2021 | 09:18
Erzurum'da bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti 02:01
Erzurum'da bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti 05.05.2021 | 09:41

Denizli’de kapalı olması gereken iş merkezine kaçak kumar partisi düzenleyen 8 kafadarın, polisle girdikleri diyaloglar renkli görüntüler oluşturdu. Bir gece önce rüyasında kumar oynarken polise yakalandığını gören kumarbazın son sözleri, "Rüyada gördük, geldik yakalandık. Şapka düştü, kel göründü" oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kaçak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir süredir takibe aldığı iş merkezine operasyon düzenledi. Bütün giriş ve çıkışları tutan ekipler, güvenlik kameraları ile önlem alınan kumarhaneye gecenin ilerleyen saatlerinde ani baskın yaptı. Kaçak kumarhaneye giren ekipler, tam kapanmada evlerinde olması gereken 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Arama yapılan kaçak kumarhaneye kıraathane görünümü vermek için bir kitaplık kurulduğu dikkatleri çekerken; içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul ve para yerine kullanılan kağıtlar ele geçirildi.

KUMARBAZDAN GÜLÜMSETEN DİYALOGLAR
Kaçak kumarhaneden çıkartılan 8 şüpheli, sırayla kendilerini polis merkezine götürecek ekip otolarına bindirildi. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen ve gayet rahat tavırlarıyla dikkat çeken bir kişinin, polisle girdiği diyalog gülümsemelere neden oldu. Şahsın "Polis baskınını rüyamda görmüştüm. Bugün de geldik ve yakalandık. Siz görevinizi yapıyorsunuz, sizin işiniz yakalamak" sözleri renkli görüntüler oluşturdu.

Ekip otosuna bindirilirken de rahat tavırlarına devam eden kumarbazın son sözleri, "Rüyalar gerçek oldu. Buradan gidip yatacağız, yapacak başka bir şey yok. Şapka düştü, kel göründü" oldu.

Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından 8 kişiye toplamda 65 bin TL ceza işlemi uygulandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA