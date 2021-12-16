Video Yaşam Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı! O anlar böyle görüntülendi | Video
Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı! O anlar böyle görüntülendi | Video

Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı! O anlar böyle görüntülendi | Video

16.12.2021 | 15:18

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OTOMATİK OYNAT

Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:12
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde zaman zaman etkili olan rüzgar çöp konteynerini sürükleyerek halk otobüsüne çarpmasına neden oldu. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kdz Ereğli'de ilçesinde yaklaşık üç gündür etkili olan rüzgar zaman zaman hasara da neden oluyor. İlçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde ki bir iş yerinin önünde duran çöp konteyneri, kuvvetli rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başladı. Sürüklenen konteyner o sırada yoldan geçmekte olan 67 M 8005 plakalı halk otobüse çarptı. Çöp konteynırının rüzgarda hareket edip halk otobüsüne çarpma anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpma sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.

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