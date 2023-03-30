Video Yaşam Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı | Video
Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı | Video

Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı | Video

30.03.2023 | 22:53

Ankara’nın Mamak ilçesinde zaman zaman etkili olan rüzgar çöp konteynerini sürükleyerek halk otobüsüne çarpmasına neden oldu.

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