Video Yaşam Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video
Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video

Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video

29.11.2023 | 08:49

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir çöp konteynerini yerinden savurdu. Bir vatandaşın, araçlara doğru ilerleyen konteyneri yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'da fırtına etkili oluyor. Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde şiddetini artıran rüzgar, bir çöp konteynerini yerinden oynattı. Konteynerin savrulduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çöp konteynerinin savrulduğu anlar yer aldı. Park halindeki araçlara doğru savrulan konteyneri, bir vatandaşın yakalamak için peşinden koşması ve yakalayarak geri getirdiği anlar da görüntülere yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video 00:33
Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu | Video 29.11.2023 | 08:49
Zeytinburnu açıklarında fırtınayla sürüklenen gemi karaya oturdu | Video 10:29
Zeytinburnu açıklarında fırtınayla sürüklenen gemi karaya oturdu | Video 29.11.2023 | 08:49
Bursa’da fırtına insanları böyle uçurdu | Video 00:46
Bursa'da fırtına insanları böyle uçurdu | Video 29.11.2023 | 08:50
Üsküdar’da değnekçiye suçüstü kamerada 01:29
Üsküdar'da değnekçiye suçüstü kamerada 29.11.2023 | 00:36
Kütahya ve İstanbul’da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama 00:34
Kütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama 29.11.2023 | 00:36
Korku dolu anlar: Odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı 01:22
Korku dolu anlar: Odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı 28.11.2023 | 20:33
Esra Erol’da büyük şok! 2 çocuğunu pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı 02:51
Esra Erol'da büyük şok! 2 çocuğunu pilavcıya bırakıp sevgilisine kaçtı 28.11.2023 | 20:42
Fethiye’de sağlık personelleri yamaç paraşütü yaptı, Türk bayrağı açtı 02:32
Fethiye'de sağlık personelleri yamaç paraşütü yaptı, Türk bayrağı açtı 28.11.2023 | 19:45
Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı | Video 02:11
Çocuk parkının yakılmasıyla ilgili 9 PKK/KCK şüphelisi yakalandı | Video 28.11.2023 | 16:52
Beylikdüzü’nde ev yangını: 3 kişi mahsur kaldı | Video 04:48
Beylikdüzü'nde ev yangını: 3 kişi mahsur kaldı | Video 28.11.2023 | 15:57
Zonguldak’ta batan geminin genç kaptanının son sözleri herkesi ağlattı | Video 00:59
Zonguldak’ta batan geminin genç kaptanının son sözleri herkesi ağlattı | Video 28.11.2023 | 16:39
Mardin’de ev sahibine hırsız şoku: Kapıyı içeriden kilitledi | Video 01:16
Mardin'de ev sahibine hırsız şoku: Kapıyı içeriden kilitledi | Video 28.11.2023 | 16:07
Ardahan’da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 00:32
Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 28.11.2023 | 16:04
Arda Turan’ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 05:18
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 28.11.2023 | 15:53
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 00:35
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 16:03
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 01:33
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 28.11.2023 | 16:01
Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 00:46
Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 28.11.2023 | 15:03
Sultangazi’de öldürülen liseli gencin babası: Zevk için öldürdüler | Video 07:18
Sultangazi'de öldürülen liseli gencin babası: "Zevk için öldürdüler" | Video 28.11.2023 | 13:25
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:37
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 13:25
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 01:04
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 28.11.2023 | 13:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA