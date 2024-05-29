Saatlerce çektiği karlı dağların doğası mest etti: Görüntüler Alpler ve Himalayalar'ı aratmadı | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan doğasever Ahmet Güldal'ın, kışın hiç bitmediği Cennet ve Cehennem Vadisi'nde yaptığı 1 buçuk saatlik çekimi hızlandırarak 38 saniyeye getirmesiyle ortaya çıkardığı görüntüler, adeta Alpler ve Himalaya Dağları'nı aratmazken, görenleri kendine hayran bıraktı.
Haziran ayına sayılı günler kala hala Cennet ve Cehennem Vadisi'nde 4 metrelik kar kütleleri görenleri şaşırtırken doğasever Güldal, sabit kurduğu telefonuyla bölgenin zorlu karlı dağlarını, sis ve bulutlarının görsel şölenini, yaptığı 1 buçuk saatlik çekimine kaydetti. Hızlandırılarak 38 saniyeye indirilen görüntüler adeta Alpler ve Himalaya Dağları'nı aratmazken, görenleri ise mest etti.
"Cennet ve Cehennem Vadisi'ndeki görüntüler kesinlikle Alpler'i aratmıyor", diyen doğasever Ahmet Güldal, "Bu hafta rotamız buzullar, yani Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. Orada yürüyüş yaptık ve hava şartlarının çok zor olduğunu biliyorduk. Orada gerçekten muazzam bir atmosfer ile karşılaştık. Hemen hemen doğanın tüm renkleri orada mevcut ve o görsel şölen inanılmaz diyebilirim. Bölgede telefonumu sabit bırakarak ve orada tüm anı saatler içerinde çektim ve saniyelere indirdim ama inanılmaz bir doğa atmosferi çıktı. Alpler'i asla aratmayacak şekilde. Biz de o anlara şahit olduk ve yaşadık. İnan bu güzellikleri başka bir yerde yaşamazsınız. Düşün hala metrelerce kar yığınları duruyor. Başka ülkeye gidip bunu görmeye gerek yok, gelip Hakkâri'de yaşayın" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
02:04
İzmir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video 29.05.2024 | 08:44
00:37
Hakkari’de 34 kilo 638 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 28.05.2024 | 16:48
00:43
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı | Video 28.05.2024 | 16:27
03:00
Gaziantep'te korkutan yangın kamerada | Video 28.05.2024 | 15:48
00:27
00:49
Samsun'da 5 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 28.05.2024 | 14:55
01:55
00:45
Malatya’da, 'düşük ayarlı altın' operasyonu | Video 28.05.2024 | 14:55
04:27
00:44
00:48
Ayvalık’ta ev görünümlü uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 28.05.2024 | 13:38
05:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mayıs 2024 Salı atv izle! | Video 28.05.2024 | 11:22
02:02
Seyhan polisi saksıya gizlenmiş halde uzun namlulu silah ele geçirdi | Video 28.05.2024 | 10:44
02:18
Jandarmadan 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu | Video 28.05.2024 | 10:19
03:40
Bahçelievler’de oyun salonuna silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video 28.05.2024 | 10:05
02:21
Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı | Video 28.05.2024 | 08:45
01:16
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama | Video 28.05.2024 | 08:45
00:24
49 yıl hapis cezasıyla aranan firari, motosiklet çalarken yakalandı | Video 28.05.2024 | 08:45
06:52
Hastaneye kaldırılan Bahar Candan yeniden cezaevine sevk edildi | Video 27.05.2024 | 15:58