SABAH ekibi deprem bölgesinde | Video

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından SABAH ekibi, Gaziantep'in İslahiye ilçesine gitti ve bölgeyi görüntüledi.