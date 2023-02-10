SABAH TV, Kahramanmaraş'taki yardım ekibiyle konuştu "Devlet, en ücra köşelere bizden önce gelmiş" | Video

SABAH TV ekibi, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev alan Biz Bize Yeteriz Derneği'nin çalışanlarıyla konuştu. Çeşitli yardımları deprem bölgesine getirmek için yola çıktığını söyleyen yardım görevlisi, devletin kendilerinden daha önce geldiğini belirtti.