SABAH TV, Kahramanmaraş'taki yardım ekibiyle konuştu "Devlet, en ücra köşelere bizden önce gelmiş" | Video
SABAH TV ekibi, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev alan Biz Bize Yeteriz Derneği'nin çalışanlarıyla konuştu. Çeşitli yardımları deprem bölgesine getirmek için yola çıktığını söyleyen yardım görevlisi, devletin kendilerinden daha önce geldiğini belirtti.
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