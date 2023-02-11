Video Yaşam SABAH TV Malatya'da! Dr. Çiğdem Olgun Şimşek: "Hastaneye gitmeden yapılabilecek bütün tıbbi işlemleri yapıyoruz"
SABAH TV Malatya'da! Dr. Çiğdem Olgun Şimşek:

SABAH TV Malatya'da! Dr. Çiğdem Olgun Şimşek: "Hastaneye gitmeden yapılabilecek bütün tıbbi işlemleri yapıyoruz"

11.02.2023 | 12:58

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6. gününde Sabah.com.tr ekibi sahadan bildiriyor.... Ekibimiz bugün depremin vurduğu Malatya Doğanşehir'de... Asrın felaketi depremin vurduğu illerden biri de Malatya. Diğer 10 ilde olduğu gibi burada da arama kurtarma ekipleri enkaz altından gelecek güzel bir haber için arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz alanlarında çalışmaları devam ederken bölgedeki depremzedeler için devletimiz tüm kadrolarıyla sahada çalışmalarına devam ediyor. Depremzede vatandaşlar için binlerce gönüllünün de sahada çalışmalarına devam ediyor. Bu ekipler içinde yer alan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, sabah.com.tr ekibine bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Malatya Doğanşehir'de arama kurtarma çalışmalarını takip eden Sabah.com.tr ekibine bilgi veren Dr. Çiğdem Olgun Şimşek yaptığı açıklamada, Doğanşehir'de sahra hastanesinin depremin meydana geldiği ilk gün kurulduğunu ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Dr. Çiğdem Olgun Şimşek bölgedeki çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

Gönüllü ve görevli arkadaşlarım hizmet vermeye devam ediyor. Ben ve diğer hekim arkadaşlarımla gönüllü olarak kırsal alanı gezmek için geldik. Doğanşehir merkezde ve köylerde çadırları gezdik. Kronik hasta vatandaşları ve ziyaret ettik, ilaç ihtiyaçlarını tespit ettik. Kronik hastaların ilaç eksiklerini tespit ettik ve dağıtımını yaptık, ihtiyaçları yerinde birebir tespit ve teslim ettik. Doğanşehir merkeze seyyar eczanemizi kurduk, ve desteğe devam ediyoruz. Hastaneye gitmeden yapılabilecek tüm tıbbi işlemleri burada yapıyoruz. Sahra hastanemizin yükünü hafifletmiş oluyoruz. Hastaneye gitmesi gereken hastaların da naklini sağlamış oluyoruz.

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