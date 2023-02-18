SABAH.com.tr ekibi İskenderun Yenişehir'de bulunan Katolik Kilisesi’ni havadan görüntüledi | Video
Sabah.com.tr ekibi İskenderun Yenişehir Mithatpaşa caddesinde bulunan Katolik Kilisesi’ni havadan görüntüledi. Depremin bölgedeki tarihi binalara bıraktığı ağır hasar İskenderun’da da kendini gösterdi. 152 yıllık eser, Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu İskenderun ilçesinde 152 yıllık Latin Katolik Kilisesi’nin büyük kısmı yıkıldı. Ekibimiz drone ile binanın son halini görüntüledi.
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