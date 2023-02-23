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SABAH'tan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Yolu Meali Kampanyası

SABAH'tan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Yolu Meali Kampanyası

23.02.2023 | 08:53

SABAH'tan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Yolu Meali Kampanyası. İsteyene 19 kupona; bilgisayar dizgili Kur'an-ı Kerim, isteyene 19 kupona; Kur'an Yolu Meali, isteyene 29 kupona; bilgisayar dizgili Kur'an-ı Kerim ve Kur'an Yolu Meali. Kampanya Tarihi : 27.02.2023

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