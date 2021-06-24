Video Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu madde taşıyan 3 İranlı yakalandı | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu madde taşıyan 3 İranlı yakalandı | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu madde taşıyan 3 İranlı yakalandı | Video
24.06.2021 | 14:37

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda midelerinde yurda uyuşturucu madde sokmaya çalışan İran uyruklu 3 kişi yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda, Tahran’dan İstanbul’a gelen İranlı kuryelerin midesinden 360 kapsül içinde eroin tespit edildi.

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Alınan bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar transit alanda dün yapılan risk analizi çalışmalarında İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a gelen İran uyruklu 3 kişiden şüphelendi. Polis ekiplerinin şüphesi üzerine 'yutucu tespit cihazı' ile kontrol edilen zanlılar gözaltına alındı. Cihazda, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine zanlılar, muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkikler ve röntgen kontrollerinde, yolcuların sindirim sisteminden daralı ağırlığı 3 kiloyu bulan 360 kapsül içinde eroin tespit edildi. Gözaltına alınan yabancı kişiler, tedavisinin ardından işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 21 Haziran'da Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi, Bakırköy, Eyüpsultan ve Kâğıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı. Üç gün önce toplam 41 şüphelinin yakalandığı operasyonda 41 Kilo 388 Gram eroin, 7 kilo 354 gram esrar, 1 kilo 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 bin 375 adet ecstasy hap, hassas teraziler ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği aktarıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde üretim ve paketlenmesinde kullanılan 9 kilo 500 gram kokain katkı maddesi, taş kokain üretiminde kullanılan amonyak maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 26 bin 900 TL ve 100 dolar paranın ele geçirildiği de aktarıldı. Yakalanan ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 41 'torbacı' ile 3 İranlı kuryenin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

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