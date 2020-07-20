Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda bir şahsın valizinden 17 kilogram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.