Video Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video
20.07.2020 | 11:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da yolu ulaşıma kapatarak halay çeken şehir eşkıyalarına para cezası kesildi | Video 00:17
Bursa'da yolu ulaşıma kapatarak halay çeken şehir eşkıyalarına para cezası kesildi | Video 20.07.2020 | 12:50
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor | Video 01:47
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor | Video 20.07.2020 | 12:03
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 20.07.2020 | 11:33
Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video 02:21
Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video 20.07.2020 | 11:11
Son Dakika: Diyarbakır'da üvey kardeşlerin kavgasındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi | Video 01:15
Son Dakika: Diyarbakır'da üvey kardeşlerin kavgasındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi | Video 20.07.2020 | 10:56
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım 'Bir gece ansızın gelebiliriz' | Video 02:05
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım 'Bir gece ansızın gelebiliriz' | Video 20.07.2020 | 10:00
Kayseri'de 7,5 milyon yaşındaki fillerin atası su altında görüntülendi | Video 01:00
Kayseri'de 7,5 milyon yaşındaki fillerin atası su altında görüntülendi | Video 20.07.2020 | 10:05
Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video 01:48
Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video 20.07.2020 | 09:34
Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman başlıyor? 01:04
Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman başlıyor? 20.07.2020 | 02:33
LGS tercihlerinde online danışmanlık dönemi! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu burada | Video 01:04
LGS tercihlerinde online danışmanlık dönemi! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu burada | Video 19.07.2020 | 22:31
E-5 Karayolu’ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı | Video 01:27
E-5 Karayolu’ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı | Video 19.07.2020 | 17:41
Son Dakika: Müge Anlı'nın aradığı anne ve oğlundan acı haber! Kan donduran cinayet | Video 07:01
Son Dakika: Müge Anlı'nın aradığı anne ve oğlundan acı haber! Kan donduran cinayet | Video 19.07.2020 | 17:34
Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video 04:12
Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video 19.07.2020 | 17:31
Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunu alarak... | Video 00:53
Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunu alarak... | Video 19.07.2020 | 17:07
Ardahan'da baygın buzağının hayat öpücüğü ile suni teneffüs hayata döndürülme anı kamerada | Video 01:53
Ardahan'da baygın buzağının hayat öpücüğü ile (suni teneffüs) hayata döndürülme anı kamerada | Video 19.07.2020 | 16:58
Elazığ'da kız arkadaşına sinirlenen şahıstan şok hareket! Alev alev yandı | Video 00:56
Elazığ'da kız arkadaşına sinirlenen şahıstan şok hareket! Alev alev yandı | Video 19.07.2020 | 16:30
İstanbul Esenler'de 'Yok artık' dedirten olay! Kedilerin kabından mamalarını çalan hırsız kamerada | Video 03:13
İstanbul Esenler'de 'Yok artık' dedirten olay! Kedilerin kabından mamalarını çalan hırsız kamerada | Video 19.07.2020 | 10:04
İstanbul'da kaçak midye avcıları kamerada | Video 06:46
İstanbul'da kaçak midye avcıları kamerada | Video 19.07.2020 | 12:30
Bolu'da 4 kişiden sokak ortasında 'Milletin namusuna sarkıyorsun' dayağı | Video 00:40
Bolu'da 4 kişiden sokak ortasında 'Milletin namusuna sarkıyorsun' dayağı | Video 19.07.2020 | 12:19
Diyarbakır'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına skandal saldırı kamerada | Video 01:17
Diyarbakır'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına skandal saldırı kamerada | Video 19.07.2020 | 11:37

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda bir şahsın valizinden 17 kilogram esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA