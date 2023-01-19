Video Yaşam Saç saça birbirlerine girdiler, yetmedi şok cihazı kullandılar! Liseli kızların kavgası kamerada | Video
Saç saça birbirlerine girdiler, yetmedi şok cihazı kullandılar! Liseli kızların kavgası kamerada | Video

Saç saça birbirlerine girdiler, yetmedi şok cihazı kullandılar! Liseli kızların kavgası kamerada | Video

19.01.2023 | 16:52

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.

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Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunana otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir birine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grubu güçlükle ayırdı.

Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı.

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