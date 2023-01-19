Saç saça birbirlerine girdiler, yetmedi şok cihazı kullandılar! Liseli kızların kavgası kamerada | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.
Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunana otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir birine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grubu güçlükle ayırdı.
Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Edirne’de elektrik direğindeki patlama anı kamerada | Video 19.01.2023 | 16:52
01:19
01:10
Gaziantep’te 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi | Video 19.01.2023 | 16:18
03:32
Samsun'da yalancı bahar: Termometreler 24 dereceyi gösterdi | Video 19.01.2023 | 15:44
05:48
01:31
Mardin’de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.01.2023 | 15:29
00:39
DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video 19.01.2023 | 15:25
01:22
02:58
Malatya'dan 227 göçmen sınır dışı edildi | Video 19.01.2023 | 14:14
01:00
Jandarma evde ayakkabı kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 19.01.2023 | 14:14
03:00
Binanın çatısında patlama! Çatı alev topuna döndü | Video 19.01.2023 | 13:22
00:30
Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video 19.01.2023 | 13:22
03:36
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video 19.01.2023 | 13:22
01:10
Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video 19.01.2023 | 13:22
01:32
08:23
08:36
06:01
02:41
Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video 19.01.2023 | 12:18
02:47
Bacağı kırılan koyuna sanayide aparat yaptılar | Video 19.01.2023 | 10:17