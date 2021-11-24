Video Yaşam Saçını tarama bahanesiyle girdiği kuaförden tıraş makinesini çaldı | Video
Saçını tarama bahanesiyle girdiği kuaförden tıraş makinesini çaldı | Video

Saçını tarama bahanesiyle girdiği kuaförden tıraş makinesini çaldı | Video

24.11.2021 | 11:12

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Esenler'de bir kişinin, saçını tarama bahanesiyle girdiği erkek kuaföründen değeri 3 bin lirayı bulan tıraş makinesini çalarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Menderes Mahallesi'nde bulunan erkek kuaföründe meydana geldi. Bir kişi, saçını tarayacağını söyleyerek kuaföre girdi. Bir eliyle saçını tarayan şüpheli diğer eliyle tıraş makinesini alıp, hızla dışarı çıktı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kuaförün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin, girdiği kuaförde çalışandan aldığı tarakla saçını tararken, tıraş makinesini cebine atıp kaçtığı görülüyor.

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