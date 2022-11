Sadabad eski güzel günlerine dönüyor | Video

Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi 1. etabı açılışı AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Kağıthane Meydanı'ndaki Yeşil Vadi 1. Etabının açılışı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti.

YAPAMAYIZ, YAPTIRMAZLAR ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ ORTADAN KALKTI

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kağıthane belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kağıthane'nin eski halini çok iyi bilenlerden birisiyim. Kağıthane'nin sokaklarında yürünemez şekilde balçık olduğu Kağıthane'yi çok iyi hatırlayanlardanım. Mevlüt kardeşim burada göreve geldiği günden bu yana ilme ilmek çalışarak Kağıthane'yi yeniden dokuyorlar. Biz güçlü ve büyük Türkiye ideali için on yıllar boyunca çalışırken, şehirler üzerinde yükseleceği gerçeğiydi. Cumhurbaşkanımızın 94'te İBB Başkanı olmasından itibaren gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. Hedefi güçlü Türkiye olan insanların çok güçlü bir şekilde çalışması lazım. Allah'a çok şükür, bu hedefle çalışmanın sonucunun vitrinlerinden biri de Kağıthane ilçemizdir. Türkiye'de çok şey yapıldı. Yapılanlar akşama kadar anlatılabilir. Yollar, köprüler, havalimanları, üniversiteler yapıldı. Savunma sanayinde dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline geldi. Bu yürüyüşü milletimizle birlikte devam edeceğiz ve Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacağız. Vesayet düzenleri sona erdiği için, 'yapamayız', 'yaptırmazlar' şeklindeki özgüven eksikliği ortadan kalktığı için Türkiye bunları yapmıştır. Ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta Türkiye'nin elini kolunu bağlayan odaklar vardı. Artık sadece milletin taleplerinin ve söylediklerinin önemi vardır. Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. İstanbul'daki 19 belediyemiz çok daha güzel hizmetler yapacak. 2024'te de milletimiz İBB'yi yeniden alıp yolumuza devam edeceğiz. Erdoğan sayesinde 11 milyon ton tahıl dış pazarlara çıktı. Bu dünyayı açlıktan kurtarmaya çalışan bir çabadır. Bu milletin feraseti güvendiğimiz en büyük gücümüzdür. Cumhur İttifakı'nın daha güçlü bir Türkiye istikametinde kolları sıvayacağını biliyor. Umut ediyoruz ki milletimiz bu desteği verecektir.

TÜM KENTLERİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de şunları söyledi:

Kağıthane'nin açılış hızına yetişemiyoruz. Eser ve hizmet siyasetini markası olan AK Parti'mizin kazandırdığı hizmetlerden biri. Sadece insanı değil çevreyi de düşünerek, bir yaşam merkezinin ilk etabının açılışını gerçekleştiriyoruz. AK Parti olarak yaptığımız eserleri bir müddet sonra söylüyoruz. Birileri de açılış yapamama derdine düşmüş, bitmeyen eserleri açıp sonradan tamamlamaya çalışıyorlar. Bitmeyen fabrikayı bitmiş diye açıyor. Sorduğumuzda da tedarik zinciri var diyorlar. Bu aşk farkıdır, bilgi farkıdır. Bu belediyecilikte kalite farkıdır. Dolayısıyla tüm kentlerimize değer katmaya devam edeceğiz. 2023 seçimleri Türkiye'nin solmasını isteyenlerle olmasını isteyenler arasında geçecek. Ve Türkiye'nin olmasını engelleyemeyeceklerdir.

SÖZ VERDİĞİMİZ PROJELERİN YÜZDE 95'İNİ AÇTIK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılışta şu ifadeleri kullandı:

Seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerin yüzde 95'ini tamamladık. Kağıthane meydan otopark açılışını da yapmıştık. Her hafta Cuma günleri açılışlar yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 80 bin ağacımız vardı ilçemizde. Her yeni doğan bebeğe bir ağaç diktik. Ağaçları çocuklarımızın adına dikiyoruz. Geçtiğimiz hafta 120 bin ağaca çıkmışız. Ağaç kapasitesini yüzde 50 artırmışız. Yeşil Vadi'de binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyoruz.

6 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

İstanbul'un konum olarak tam orta noktasında yer alan Kağıthane'de; belediye tarafından Yeşil Vadi adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Osmanlı döneminde Sadabad adıyla bilinen bölge adeta yeni baştan tasarlandı. Tarihi eser ve doğal güzellikleriyle ünlü Sadabad'a; 6 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve sokak hayvanları için pati parkı kazandırıldı. Toplam 165 bin m2'lik bu alan; İstanbul'un konum olarak tam merkezinde bulunan Kâğıthane'de yer alıyor. Yeşil Vadi için söz konusu bölgeye binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı. Bisiklet Yolu ile; tarihi Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi görülebilecek.