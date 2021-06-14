Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video
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İstanbul’da iş yerlerini soyan ve bir iş yerinden sadaka kutusunu bile çalan iki hırsız yakalandı.
İstanbul'da iş yerlerini soyan iki hırsız yakalandı. Güngören Akıncılar Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında girdikleri bir iş yerinden sadaka kutusunu da çalan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan M.A. ve F.A. isimli yaşları 18'den küçük olan iki şüpheli hakkında "İş Yerinden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçlarından yasal işlem yapıldı. "Hırsızlık" suçundan ötürü çok sayıda kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.