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OTOMATİK OYNAT
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Park halindeki motosikleti böyle çaldı | Video 28.03.2022 | 09:24
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Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:30
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El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:23
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Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:03
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 28.03.2022 | 09:03
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Küçükçekmece’de yangın paniği kamerada | Video 27.03.2022 | 14:39
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Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada | Video 27.03.2022 | 12:24
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Bin yıllık mumyalar Aksaray’da | Video 27.03.2022 | 11:21
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Trafik magandaları sosyal medyada tık almak uğruna yarıştı | Video 27.03.2022 | 11:14
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Marmara denizi su altı kamerasıyla böyle görüntülendi | Video 27.03.2022 | 11:05
Sultangazi’de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.