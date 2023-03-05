Video Yaşam Sadece motoru sağlam kalan aracı "Deprem hatırası" oldu | Video
Sadece motoru sağlam kalan aracı

Sadece motoru sağlam kalan aracı "Deprem hatırası" oldu | Video

05.03.2023 | 10:57

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da üzeri tamamen ezilen, sol tarafı ağır hasarlı sadece sağ yan camları kalan bir otomobil, trafikte görüntülendi. Otomobilin sahibi Bostan Türkmen, Motor kısmında bir şey yok ama geri kısmında büyük hasar var; üzeri neredeyse tamamen yok olmuş. Bu araç, hatıra kalacak dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da enkazdan çıkartılan araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü ile AFAD'ın belirlediği 3 noktada toplanıyor. Büyük bir 'araç mezarlığı'nı andıran alanda; büyük kısmı hiç kullanmayacak ya da tamir edilemeyecek araçlar, sahiplerine buradan teslim ediliyor. Depremlerde hasar görmüş birçok araç da Hatay trafiğinde görülüyor. Affan Mahallesi'nde önceki gün üzeri tamamen ezilen, sol tarafı ağır hasarlı sadece sağ yan camları kalan bir otomobil, dikkati çekti.

'ENKAZDAN ÇIKARILIP GARAJA GÖTÜRÜLMÜŞ'
Trafikte ilerlediği sırada görüntülenen otomobilin sahibi Bostan Türkmen, Yayladağı ilçesinde oturduğunu ve evinin tamamen yıkıldığını söyledi. Türkmen, Enkazdan çıkartılan aracımı trafik ekipleri, köy garajına götürmüş. Ben de gidip, aracımı aldım. Şimdi de evime doğru gidiyorum. Yayladağı tarafında köyde oturuyorum. Motor kısmında bir şey yok ama geri kısmında büyük hasar var; üzeri neredeyse tamamen yok olmuş. En azından köye kadar böyle gideriz. Allah'a şükür can kaybımız yok ama evimiz, eşyalar hepsi gitti. Bunu da bir hatıra olarak bu şekilde köye götürüyorum. Bu araç, hatıra kalacak dedi.

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